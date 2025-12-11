塞車惡夢掰！高雄媽祖港橋全線通車 往鳳山方向有2車道

媽祖港橋11日全線通車。（洪靖宜攝）

橫跨前鎮、鳳山區的重要交通要道的前鎮媽祖港橋，歷經3年多改建施工，終於在11日中午全線開放通車，讓每日需行經該條路的通勤族直呼：「終於！不會塞車了！」，為協助用路人熟悉通車後的新道路配置，橋梁兩側派遣多名警力與義交人員持續站崗2個月指揮交通，以提升交通順暢度。

前鎮媽祖港橋，歷經3年多改建施工，11日提早於中午11點半正式全線通車，兩側並有人行通道。每日需行徑此路段的通勤族表示，之前上下班時間，再加上學校上下課時間，此路段相當塞，如今終於開通，順暢許多；周邊店家也表示，先前施工因素，生意多少受到影響，工程終於完工，交通更順，相信業績也會回升。

媽祖港橋11日全線通車。（洪靖宜攝）

橋梁兩側派遣義交人員協助指揮交通，引導車流，交通順暢度。

工務局新工處指，媽祖港橋改建後的橋梁全長59公尺、橋寬拓增至25公尺，採鋼構梁型式，未來往前鎮將提供3車道、往鳳山方向2車道及人行道，大幅提升通行效率與交通安全性。為強化捷運黃線隧道潛盾施工安全，在媽祖港橋改建同時經由府級協商由捷運局投入經費約1億元，啟動捷運黃線行經媽祖港橋路段下方橋墩的「地質改良作業」，以致上下游側橋梁改建時程合計多費時約1年施工時間。

