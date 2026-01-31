塞車時「第一台車在幹嘛」關鍵原因曝 大票駕駛共鳴

開車出門最怕塞車，有網友表示，在路上沒有發生車禍的狀況下，還是經常遇到塞車，讓他感到納悶，「第一台車為什麼不走？」話題引發大票駕駛共鳴，直呼「到現在還是不理解原因」。對此有內行人解釋，當車輛看到前方有點狀況，花2秒減速，然後再花2秒起步離開，第2台車同樣這麼做，以此類推疊加，越後面的車子就會花越多時間才能前進。

一名網友昨（30日）在Threads發文寫下，「小時候到現在都還是很不解為什麼會塞車，第一台車為什麼不走？」短短2句話吸引近90萬人次瀏覽，掀起大批民眾共鳴。

網友紛紛留言，「到現在還是不理解為什麼」、「到一個地方突然就很順了，但中間還是會塞車，我也不知道為什麼」、「永遠不會知道第一台在幹嘛」、「開到前面明明就很空啊」。

也有駕駛點名造成塞車的原因，「前面沒車，還踩煞車的人害的」、「玩手機、不敢踩油門、一直踩煞車，這些車子都會害後面塞車。」

內行人則解釋，主要是因為人與車的反應速度，第一台車看到狀況花2秒減速，然後花2秒起步離開；第2台車跟著花2秒減速、再花2秒起步，以此類推，疊加到自己就是停了好幾分鐘才前進一點，「不一定是第一台的問題，可能中間有烏龜車，加上每台車的煞車時間不一樣、間距不一樣，車多的時候就會造成塞車。」

