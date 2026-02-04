塞車有解？捷運東環段CF710開工 內科到士林只要11分鐘

蔣萬安表示，東環段6個區段中有4個已決標，CF720標1月30日也順利決標，預計將在4月動工。（張珈瑄攝）

捷運東環段CF710區段標在去年10月決標，全長約2.91公里，包括1處尾軌明挖覆蓋結構、4段潛盾隧道、3座地下車站Y30、Y31及Y32站，今舉辦開工動土典禮。（陳俊吉攝）

台北捷運東環段連結東區、南區與北區，更串接內湖科技園區、南軟園區及信義計畫區，4日在大直舉辦東環段CF710標動土典禮，預計8年後、民國123年完工。台北市長蔣萬安表示，屆時內科到士林站僅需11分鐘、至象山站14分鐘，可改善內科壅塞問題，另東環段6個區段中有4個已決標，CF720標1月30日也順利決標，預計將在4月動工。

環狀線除大坪林站至新北產業園區站已通車，還包括北環段、南環段、東環段，全長49.3公里、共42座超站，其中東環段全長約13.25公里，北起劍南路、Y29站後尾軌，Y30到Y35站中有5站在內湖科技園區，Y36站與台鐵松山站、捷運松山站交會，Y37站和板南線永春站交會，Y38與信義線象山站交會，Y39站位處松仁路、吳興街交叉路口，鄰近吳興國小和吳興公園，站點銜接環狀線南環段動物園站，共10座車站及1座地下機廠。

東環段全長約13.25公里，北起劍南路、Y29站後尾軌，Y30到Y35站中有5站在內湖科技園區。（北市捷運局提供／張珈瑄台北傳真）

台北市捷運局一工處長程道信說明，CF710區段標在去年10月決標，全長約2.91公里，包括1處尾軌明挖覆蓋結構、4段潛盾隧道、3座地下車站Y30、Y31及Y32站，以及本區段標範圍內的水電及環控工程。

程道信指出，工程範圍路線自Y29站尾軌儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式沿敬業三路下方佈設，轉經樂群二路於萬豪酒店及濱江國中附近敬業四路設置Y30站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子1號公園，轉基湖路再轉至瑞光路。至洲子2號公園設置Y31站，再沿瑞光路直行至大港墘公園設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園Y33站（不含）北側連續壁外緣止。

程道信說，Y30站位於濱江國中旁，出入口在樂群二路兩側人行道，車站為地下2層的島式月台，並設3個出入口，鄰近萬豪酒店及台北時代廣場大樓；Y31站位於洲子2號公園，出入口於公園內臨瑞光路側，車站為地下3層的疊式月台，並設2個出入口，鄰近洲子停車場及仁寶電腦；Y32站位於大港墘公園，出入口則在公園內臨瑞光路側，車站為地下3層的島式月台，並設2個出入口，鄰近內湖運動中心、內湖高工。

程道信表示，東環段可提升民眾通勤效率，Y26士林站至內科從39分鐘縮短為11分鐘、Y38象山站至內科從36分鐘減至14分鐘；不過工程主要路線位於內科主要道路瑞光路上，尖峰時間交通量極大，交通維持圍籬縮減將影響施工空間，將研擬於內科核心區狹窄道路採深開挖施工方式因應。

台北捷運東環段4日在大直舉辦CF710標動土典禮，台北市長蔣萬安表示，屆時內科到士林站僅需11分鐘、至象山站14分鐘，可改善內科壅塞問題。（陳俊吉攝）

蔣萬安表示，台北市捷運網絡的興建是對於城市非常重要的投資，「捷運的興建今天不做，明天就會後悔」，3年前的青年節行政院正式核定東環段，2年內東環段也動工，在2024年12月我們正式動工，今天更重要的是，這個區段我們也順利的發包，而且動工這個區段銜接從濱江國中到洲仔2號公園、大港墘公園，從敬業三路到樂群二路，再到內湖瑞光路，到時將會有3個車站、4段的潛盾隧道，未來從內科往北到士林只要11分鐘，從內科往南到信義區象山只要14分鐘，可以徹底解決內湖交通壅塞問題，也帶給市民朋友更快速、舒適、便利的捷運網絡。

蔣萬安說，現在有6條捷運線正在興建，30年前，前市長黃大洲剛開始興建台北市捷運，很多人抱持著懷疑的態度，因為在興建過程確實會帶給周邊住戶交通黑暗期的衝擊，捷運局很多資深同仁分享，30年前穿著捷運局的制服，走在外面都承受市友的壓力和期待，現在市民享受捷運紅線、藍線、綠線，現在穿著制服出來感到非常的驕傲，他已要求交務必做好完善配套，將交通衝擊降到最低；另東環段6個區段中有4個已決標，CF720標1月30日也順利決標，預計將在在4月動工。

