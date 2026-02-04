塞車有解？ 東環段3站體動工 在地憂9年交通黑暗

北市捷運東環路線位在內湖科技園區內的路段今天動工。（圖／東森新聞）





內科噩夢有望改善？北市捷運東環路線位在內湖科技園區內的路段今天動工，完工後，預估上班族從內科到士林站只要11分鐘，但工程長達9年以上，議員擔心會讓內科再度面臨交通黑暗期，因此呼籲市府要有應變小組，而國民黨議員游淑慧就說，經歷黑暗才能迎來光明。

台北市長蔣萬安這土一鏟，鏟出了內湖科技園區未來交通新發展。

台北市長蔣萬安：「捷運網絡的興建，這是對於城市，非常重要的投資，我常講捷運的興建，是今天不做明天就會後悔。」

廣告 廣告

2／4這一天要動工的就是環狀線東環段CF710區段，簡單來說是內湖到大直最關鍵的區段，一路從劍南路站出發，包含濱江國中周邊Y30站、洲子二號公園Y31站，還有大港墘公園Y32站，後續4月份就有望會往內湖污水處理廠Y34前進，而站體多是結合綠建築的地下工程，融合在地特色的設計，只不過興建時程長達9年以上，難免會造成交通黑暗期。

台北市議員（民）李建昌：「可能不只九年，可能會有十二年的這個期間，這十二年裡面，我們真的很希望，這個台北市政府應該有一個，跨局處的機制因應小組。」

台北市議員（國）游淑慧：「配套一定要到位，這個是必須的條件，但是黑暗總是要經歷，未來才有光明，過去柯市長時候，已經黑暗了八年。」

市府配套必須做到位，初步規劃施工期間將利用建築退縮帶，以及公園用地，來降低交通衝擊，不過一旦完工之後，內湖科技園區往北到士林站只要11分鐘，往南到信義區象山站只要14分鐘，有效緩解壅塞。

台北市長蔣萬安：「包括像交維計畫，也送道安會報來審議，也會請民意代表，在地的里長，協助我們跟在地里民的溝通，盡量不影響所有的住戶跟居民。」

環狀線東環段是內科園區長久以來的期盼，如今關鍵區域終於正式動工，包括藍綠議員幾乎都到場祝福，也可想見民意所望。

台北市長蔣萬安：「哇來好多議員喔，可以開黨團大會了。」

東環段預計9年完工，撐過陣痛期之後，或許台北到處就能走透透。

更多東森新聞報導

輝達落腳北士科！蔣萬安：農曆年前完成簽約

AI科技聚落成形！「日安PARK」公園首排享水岸景觀

不是包層就是買整棟！內科廠辦單價10年從4漲到7字頭

