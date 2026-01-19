塞軍不滿判決一度罷踢！比賽中斷14分鐘 塞內加爾險勝摩洛哥奪非洲盃冠軍

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

塞內加爾足球隊在充滿爭議、衝突與戲劇性的決賽夜中，再度登上非洲之巔。於週日舉行的非洲國家盃決賽，塞內加爾在延長賽以1比0擊敗地主摩洛哥，奪下隊史第二座非洲盃冠軍，也讓這場比賽成為賽史中最具話題性的決賽之一。

塞內加爾在延長賽以1比0擊敗地主摩洛哥，奪下隊史第二座非洲盃冠軍，也讓這場比賽成為賽史中最具話題性的決賽之一。（圖／美聯社）

正規時間補時階段，塞內加爾一度在禁區內頭槌破門，但主裁判以犯規為由取消進球，隨後，摩洛哥在另一端獲得一記高度爭議的十二碼，引爆場內外情緒。

塞內加爾球員對判決強烈不滿，部分球員與摩洛哥替補席爆發口角甚至肢體衝突，場邊一度失控。看台上的塞內加爾球迷情緒激動，試圖衝入場內，警方與工作人員組成人牆阻擋，甚至有物品被丟入場中，比賽因此中斷約14分鐘，一度瀕臨停擺。

廣告 廣告

在混亂之中，塞內加爾精神領袖薩迪奧．馬內（Sadio Mané）成為穩定軍心的關鍵人物，為了全隊與冠軍大局，他獨自返回休息室勸說隊友們回到場上完成比賽。

塞內加爾中場拉明．卡馬拉（Lamine Camara）賽後直言，全隊的信念來自馬內：「我們心裡都知道今天一定要奪冠，因為馬內，我們看到了他今天所做的一切，那真的太不可思議了。」

比賽最終得以繼續，摩洛哥球星、同時也是本屆賽事最佳射手的布拉希姆．迪亞斯（Brahim Díaz）主罰十二碼，卻嘗試「勺子點球（Panenka）」失敗，球直接被塞內加爾門將愛德華．門迪（Édouard Mendy）輕鬆沒收，錯失在正規時間完成奪冠的機會。

進入延長賽後，塞內加爾於第94分鐘靠著帕普．蓋耶（Pape Gueye）左腳勁射破網，攻進全場唯一進球，成功鎖定勝局。

終場哨音響起後，能容納近7萬人的王子穆萊阿卜杜拉體育場迅速空蕩，僅剩少數人見證塞內加爾球員舉起冠軍獎盃。這是塞內加爾第二度奪得非洲國家盃冠軍，上一次是在2021年透過十二碼大戰擊敗埃及。

賽前，塞內加爾足協曾公開指控地主摩洛哥在接待、安全與後勤安排上缺乏公平性，相關爭議在這場失控的決賽夜中被再度放大。

對摩洛哥而言，這場失利格外沉重。身為2030年世界盃主辦國之一，摩洛哥近年大舉投資足球基礎建設，卻在家門口錯失睽違50年的非洲盃冠軍，也讓國內對足球政策與社會資源分配的討論再度升溫。



更多FTNN新聞網報導

國家德比炸裂！巴薩3：2力退皇馬 拉菲尼亞梅開二度、Flick決賽8戰全勝

WBC／VamosIto！MLB資深記者看好林安可「突破性成長」

NBA／湖人痛宰暴龍止敗！艾頓「10中10」聯手東契奇狂轟50分 詹皇生涯總得分突破51000分

