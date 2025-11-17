塞錢塞上癮？林口地瓜球攤被「神祕阿伯」1週2次塞一疊鈔票 店家嚇到報警

林口一間地瓜球攤遇到神祕阿伯連2次塞錢後快閃，店家嚇得把600元交給警局，直呼「不要再塞了！」警方目前已公告招領，動機成謎。（翻攝自臉書/林口大家庭LinKou-Family/陳裕文）

「看過偷錢，沒看過塞錢！」新北市林口區一間地瓜球攤近日遇上離奇事件。一名身分不明的男子連續2次在攤位未營業時悄悄塞進一疊百元鈔票後離去，未留下訊息也未說明動機。攤販感到不安，將影片曝光並將現金全數交給警方處理，此事也引發網友熱議。

神祕阿伯連2次塞錢？攤販直呼「不敢收」

地瓜球攤位業者於上週四（13日）在臉書社團「林口大家庭」發文指出，一名戴著帽子、口罩、穿著藍色外套的男子，兩度在攤位未營業時靠近保冷箱並放入百元鈔票。業者表示感謝對方好意，但也坦言來源不明的金錢無法接受，並公開呼籲男子停止相關行為。

業者也建議，若男子真的想做善事，社福機構或公益團體更需要資源，強調攤位目前沒有需要額外援助的情況。

一週2次「神祕塞錢」讓攤主警覺 已將600元送交警局

業者提到，由於連續2次都是在攤主不在時投放現金，動機不明，讓攤位人員感到不安。總額600元已全數送到警局備查，希望男子能到場取回。

事件被分享至社群後，引發熱烈討論。有網友笑說「看過偷錢 沒看過塞錢的」「可能是很想吃地瓜球，先預付訂金….🤣」「怎麼那麼可愛 是小費嗎😂」「可能想儲值又不太好意思說」。但也有人留言指出男子疑似在中山路一帶遊蕩已久，懷疑可能有失智跡象，動機仍未明朗。

塞錢算遺失物嗎？警方解答處理方式一次看

警方已證實確有此事，表示600元現金已依拾得遺失物流程登記並開立收據。後續將透過系統公告招領，若半年內無人領取，所有權將歸拾得者所有；若拾得者未在期限內領取，則依法充公。

警方也提醒民眾，若發現來源不明的金錢或物品，應交由警方處理，以保障雙方權益。

