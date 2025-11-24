塞！ 位基隆高架橋下 消防分隊下班時間出勤難

台北市基隆路的古亭消防分隊位於基隆高架橋下，已經駐點12年，該地點因交通擁堵導致消防車出勤困難，尤其在下班高峰時段。 古亭分隊因位於大安、文山及中正區的中間點，出勤率相當高，但因地點在交通要道上，出勤時常受阻於車流，需依賴警方協助疏導。

古亭分隊原本駐點在羅斯福路與杭州南路口，因應公館圓環拆除及地區重建，暫時遷移到基隆路，並計劃將原地點進行整建。 分隊長陳勇吉表示，原先的土地正在整建中。 台北市議員王欣儀批評消防隊員在基隆高架橋下的駐點長期處於噪音、廢氣、落塵、潮濕及橋面低頻震動的惡劣環境中，並指出分隊內部辦公區無隔音、氣密窗，使用的家用空氣清淨機外殼覆滿灰塵、效能不足。

古亭分隊（圖／TVBS資料畫面）

台北市消防局局長莫懷祖回應將尋求更進一步的商業用設備來改善古亭分隊的工作環境，以保障消防員的工作與生活品質。 儘管消防局已承諾與交通局合作研議改善方案，但實際的建設工程可能還需等待10年。

