塞2萬求輕判！KTV麥克風性侵女網友 他挨告竟提議兩人交往

記者楊忠翰／桃園報導

林男在KTV持麥克風性侵女網友遭判3年4月徒刑。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

桃園市1名林姓男子，去年8月間與女網友小萱（化名）相約到KTV歡唱，卻強行撫摸對方胸部，還進一步拿麥克風性侵得逞，事後林男面對質問，竟反問：「要不要交往？」，小萱憤而驗傷並提告；桃園地院依強制性交罪判林男3年4月徒刑，林男提起上訴遭駁回，全案還可上訴。

檢警調查，去年8月14日凌晨2時許，林男與小萱相約到KTV歡唱，卻在包廂內強摸小萱胸部，並拿麥克風性侵得逞，造成小萱下體撕裂傷；事後小萱不甘受辱，隨即前往醫院驗傷並報案，鑑識人員小萱內衣褲及麥克風握把等物品採集到林男DNA；小萱進一步傳訊息質問對方，沒想到林男竟回：「要不要交往？」，還願意支付2萬元，讓小萱能具狀撤告。

法官認為，林男為逞一己私慾，造成小萱身心受創嚴重，加上他起初否認犯行，直到審理時才改口認罪，考量林男允諾賠償2萬元，順利與小萱達成和解，以及他從事餐飲、貨車助理等工作，月薪約3萬4千元，還要撫養家人等情狀，遂依強制性交罪判林男3年4月徒刑。

林男不服判決提起上訴，高院法官認為，林男犯行惡性重大，沒有減刑理由，加上小萱父親證稱，女兒已出國工作，無需再安排調解，對原審判決沒有意見，因此駁回林男上訴，全案可再上訴。

