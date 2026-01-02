填單就能買 台電小額綠電開賣

【記者郭襄陽台北報導】台電2026年小額綠電2日正式開賣！相較於過去採取投標競價購買方式，本次商品首度開放申購制，企業只要洽台電各區處填寫申請單就買得到！台電表示，除了簡化購買流程外，為貼近企業短期綠電需求，今年產品主打短期轉供，推出「1年型」以及2個月的「選月型」商品，同一電號可同時購買2種商品搭配使用，歡迎踴躍申購。



台電表示，因應國際淨零碳排趨勢，國內企業對綠電及憑證的需求也日益增加，為活絡國內綠電交易市場，台電以南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建光、風電案場所發綠電為標的，繼2024年後續推小額綠電。台電說明，經綜合參考過去綠電銷售媒合結果，1年期商品備受青睞且用戶用電特性多元，因此今年小額綠電商品鎖定短期轉供，企業可依自身需求靈活搭配，提升購電彈性。



台電說明，「1年型」商品今起受理申請至2月28日止，於完成申請後的次月1日開始轉供1年，轉供期限至明（2027）年2月28日。商品同樣有「日間型」、「全日型」2種方案可擇一購買。其中「日間型」為每度5.8元，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配；「全日型」則為每度6元，鎖定營業至夜間或採三班制全日營業的用戶，以光電、風電搭配媒合匹配。



此外，台電小額綠電新推出「選月型」商品，將可成為企業短期應急或彈性搭配的好幫手。台電進一步說明，相較於過去冬日加購商品限定於10月至12月轉供，本次2個月「選月型」商品則較有轉供期間彈性，今起至2月28日開放申購，轉供期間可指定2至3月、或3至4月、或11至12月，每度6.3元。



台電表示，今年開放同一電號可同時購買「1年型」及「選月型」商品，但考量轉供起迄期間可能不同，須分開填寫申請單。兩種商品皆以1萬度為單位申購，其中1年型商品上限度數為100萬度，用戶可自訂每月轉供度數上限；而選月型商品則是每月固定轉供度數，每月最多10萬度。



台電補充，若有小額綠電商品相關問題，請上台電官網查詢，或撥打業務諮詢服務專線進一步了解，商品銷售方案相關可撥打(02)2366-5865、申購方式相關可撥打(02)2366-5864。2026/01/02



