填息率100％！00961挑戰連8次填息 想領息最晚這天買

FT臺灣永續高息（00961）成立1年多以來，迄今一共除息7次，每次都順利填息，最快只花了2個交易日就填息，展現強勁的填息力。這次，00961即將在2月26日除息，挑戰連續第8次填息，成為投資人關注焦點。

富蘭克林華美投信已經公告，00961每單位預估要配發0.06元，是去年8月以來的新高水準。

以上週五收盤價9.89元計算，00961的年化殖利率約7.28％，在高息ETF當中名列前茅，而且截至發稿為止，股價約僅10元上下，是高息ETF當中少數的親民價，買1張只需1萬。

00961這次的除息交易日，訂在過年後的2月26日，想要領息的投資人，最後買進日是25日，就能在3月25日領錢。

每月配息的00961，是高息型ETF，目前主要持股包括長榮、陽明、群創、大同、聯電等等，持股權重分散，並未集中單一個股，相對可降低重押單一個股風險。

