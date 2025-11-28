填息王發威！00918豪發0.565元 股民嗨翻：簡直是送錢題

財經中心／師瑞德報導

大華優利高填息30（00918）將於12月18日除息，每單位配發0.565元，1月13日發放股利，12月17日為最後買進日。法人看好AI長線動能、企業盈餘雙位數成長趨勢，加上高填息實績，00918成為震盪市況下抗波動與存股布局的優質選擇。（圖／資料照）

高人氣高股息ETF，大華優利高填息30（00918）公告最新配息金額，每單位將配發0.565元，預計12月18日除息、2026年1月13日發放。投資人欲參與本次配息，最晚須在12月17日完成買進。

00918追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，重視企業填息紀錄與獲利能力，自成立以來共配息10次、成功填息7次，展現強大穩定性，吸引不少投資人青睞。根據投信投顧公會統計，今年以來00918定期定額戶數已成長逾7成，成為高股息ETF存股族的新寵。

AI非泡沫 法人：2026年仍是關鍵成長動能

近期台股圍繞27,000點震盪劇烈，市場關注AI類股是否出現泡沫。00918經理人郭修誠表示，雖然AI供應鏈經歷三年大漲後，市場對本益比修正與投資成效關注升高，導致短線波動，但與2000年科技泡沫不同，目前AI需求為真、資本支出動能仍在，科技巨頭營運與現金流穩健，預估2026年AI仍將是市場主要成長引擎。

法人看好台股盈餘雙位數成長 機會集中科技與金融

展望2026年，法人預估台股企業盈餘仍將維持雙位數成長，在獲利趨勢支撐下，整體台股投資吸引力依舊。產業佈局方面，AI伺服器規格更迭將帶動相關供應鏈成長，郭修誠建議留意伺服器、半導體、PCB與散熱模組等關鍵零組件。同時，金融股在匯率與關稅影響可控情況下，核心業務穩健，2026年可望延續成長趨勢。

配息穩、填息快 建議核心資產納入高股息ETF

面對市場波動，郭修誠認為，高股息ETF具抗震與穩健收益特性，適合作為投資組合核心。他建議投資人可透過成長型與價值型ETF分散配置，有效掌握波段與息收機會。同時，採用定期定額策略更可降低擇時風險、達成長期財務目標。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

