填海造陸變土石之亂！高雄南星計畫區居民慘成「吃土第一排」
行政院長卓榮泰日前造訪位在高雄市的南星計畫區時，宣示「大填海造陸時代來臨」，但當地居民與環團痛批，南星計畫收受土石砂石車暴增，每天有1200輛進出社區，大量噪音、震動，讓大林蒲與鳳鼻頭居民苦不堪言，現場揚塵狀況也十分嚴重，讓居民成「吃土第一排」。對此市府表示，除了加強進出園區車輛管制外，也將完善現場砂塵抑制作業。
由當地居民、環團組成的要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟等團體，聯合聲明指出，大林蒲與鳳鼻頭居民等待遷村已逾十年，卻先迎來鋪天蓋地的廢土沙塵暴與交通癱瘓，行政院長卓榮泰日前宣示「大填海造陸時代來臨」，卻讓當地居民淪為「吃土第一排」，生活品質急遽惡化。
環團指出，自去年11月高雄市政府重啟南星計畫區填埋作業以來，進場車次從每日300輛暴增至1200輛，導致沿海路、南星路交通大亂。居民抱怨，每逢尖峰時段，鳳鳴路、丹山一路口常被砂石車堵死，即使綠燈也寸步難行，甚至深夜仍有土石車闖入社區，噪音與震動讓居民日夜不得安寧。
在計畫區現場，政府雖承諾噴灑三仙膠、覆蓋黑網防塵，但因區域缺乏地下水，灑水作業延宕半年才申請自來水管線，防制措施形同空談。每當西南風或透南風吹起，大量土石方揚塵如沙塵暴般席捲社區，居民家中灰塵堆積，長輩與孩童不得不長期戴口罩，健康受到威脅。
居民與環團要求，應強制車輛分流，禁入生活區外，市府須公布土方回饋金使用情況及空污監測數據，確保居民知情權。此外，在自來水系統完工前，必須調度足夠灑水車壓制揚塵，並對已完成填埋的區域覆土、覆網、簡易綠化，呼籲市府與港務公司勿再推諉責任，應立即改善交通與環境問題，還給大林蒲與鳳鼻頭最基本的人道與居住尊嚴。
高雄市政府回應，目前已要求運輸車輛必須由台17線進入南星路，不得行駛鳳鳴路、中林路等社區道路，若有違規將加強取締。環境防治方面，全區已完成黑網覆蓋並設置自動噴水設備，後續將持續加強灑水與道路清掃作業。市府強調，將督導相關單位落實交通管理與污染防制，並持續蒐集地方意見，滾動修正各項措施。
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