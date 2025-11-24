塭仔圳交通大升級！懋德路、環泰二路27日通車

環泰二路開通後，泰山新莊間的往返將更為便利。（新北市地政局提供）

新北市塭仔圳第一區兩條新闢道路將於27日上午10時正式通車，開放通行的道路包含鄰近輔大醫院的「懋德路」，可串聯領航路與三泰路，以及靠近機捷泰山站的「環泰二路」則銜接泰林路與中環路，通車後將有效提升主要幹道間的銜接效率，強化區域整體路網連結，讓塭仔圳第一區及周邊地區的交通更加順暢。

新北市地政局表示，懋德路路幅15米寬，雙向各有一個車道與人行道，可將三泰路的車流疏散到領航路，預計能有效紓解輔仁大學、輔大醫院周邊交通；環泰二路同樣為15米寬路幅，配置雙側人行道，通車後泰山往返新莊方向，可由文程路接環泰二路到達中環路，不但補強泰林路與中環路間的串接，也分擔新北大道、泰林路的部分車流。

地政局指出，懋德路與環泰二路開通後，塭仔圳一區的交通路網日趨完善，用路人多了替代路徑的選擇性，可縮短跨區通勤時間、減少尖峰時段壅塞，進一步提升可達性與通行穩定度，讓通勤、外出採買與日常往返更為便捷。

地政局提醒，新闢道路27日上午10點開放通行，請用路人依現場標線、標誌與號誌行駛，注意行車安全並配合導引標示通行。

