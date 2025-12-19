塭仔圳第二區地主快看！土地分配公告 異議者可30日內提出

新北市新、泰塭仔圳市地重劃案第二區土地分配結果出爐，若對分配結果有異議，請於30日內以書面提出。（新北市地政局提供）

新北市新、泰塭仔圳市地重劃案第二區土地分配結果出爐，將於民國114年12月19日起至115年1月19日止公告30日，期間民眾可至新莊區公所、地政局閱覽公告及相關圖冊，或至地政局官網瀏覽相關資料，若對分配結果有異議，請於30日內以書面提出。

地政局表示，為了讓區內地主充分瞭解塭仔圳第二區土地分配作業，除已於113年間舉辦土地分配原則說明會，亦於今年9月舉辦6場土地分配草案說明會，向區內2000多位地主說明配地原則及規定。

經草案期間彙整地主意見，並配合中央及本府政策留設社宅保留地及泰板輕軌設施預留地，相關分配期間皆有政風人員全程參與，以確保作業公平公正，本案於12月19日起依規定正式公告30日。

地政局說明，公告期間（不含例假日）的每日上午9時30分至中午12時、下午1時30分至下午4時，將有專人駐點於新莊區公所1樓、地政局重劃科提供相關諮詢；若地主對土地分配結果有異議，請於公告期間以書面敘明理由向地政局提出，如逾期未提出者，分配結果於公告期滿時確定。

地政局強調，土地分配相關問題切勿聽信坊間其他訊息，請洽市府或至本市新莊區公所駐點處人員諮詢為準，有任何疑慮可撥打1999市政服務專線轉接地政局詢問。

