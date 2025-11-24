塭仔圳第一區兩條新闢道路11/27通車 強化新莊、泰山區域路網

行經輔大、輔醫周邊的用路人，可多加利用懋德路串聯領航路、三泰路。新北市地政局提（新北市地政局提供）

環泰二路可銜接泰林路與中環路，通車後將有效提升主要幹道間的銜接效率。新北市地政（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

經常往返輔仁大學附近、新莊副都心及機捷泰山站周邊的用路人請留意，塭仔圳第一區兩條新闢道路將於11月27日上午10時正式通車！開放通行的道路包含鄰近輔大醫院的「懋德路」，可串聯領航路與三泰路，以及靠近機捷泰山站的「環泰二路」則銜接泰林路與中環路，通車後將有效提升主要幹道間的銜接效率，強化區域整體路網連結，讓塭仔圳第一區及周邊地區的交通更加順暢。

新北市地政局表示，懋德路的路幅為15米寬，雙向各有一個車道與人行道，可將三泰路的車流疏散到領航路，預計能有效紓解輔仁大學、輔大醫院周邊往來交通；環泰二路同樣為15米寬的路幅，配置雙側人行道，通車後泰山往返新莊方向，可由文程路接環泰二路到達中環路，不但補強了泰林路與中環路間的串接，也分擔新北大道、泰林路的部分車流。

地政局指出，懋德路與環泰二路開通後，塭仔圳一區的交通路網日趨完善，用路人多了替代路徑的選擇性，可縮短跨區通勤時間、減少尖峰時段壅塞，進一步提升可達性與通行穩定度，讓通勤、外出採買與日常往返更為便捷。地政局也提醒，新闢道路於本月27日上午10點開放通行，請用路人依現場標線、標誌與號誌行駛，注意行車安全並配合導引標示通行。