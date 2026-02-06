塭仔圳重劃區10座跨溪橋梁工程啟動 侯友宜：打通交通網絡

新北市長侯友宜6日視察跨溪橋梁預鑄廠。（高鈞麟攝）

新北市新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區推動興建10座跨越貴子坑溪橋梁與電塔地下化、移除天際線障礙。新北市長侯友宜6日視察跨溪橋梁預鑄廠指出，銜接新北大道與中環路的「莊田路」農曆年前通車，貴子坑溪5座跨溪橋梁也將於民國115年完工，待10座橋梁接續開放通車，逐一打通交通網絡相互銜接，「路通人就通，地方就會更繁榮」。

隨著塭仔圳重劃區路網陸續完工，棋盤式路網成形，不僅交通便利，更提供新莊泰山市民優質水岸生活圈。由於跨溪橋梁的施工介面複雜，水利局先於溪的左右兩岸建置疏洪箱涵，地政局接續施作管線室、溪底纜線管路，配合自來水、瓦斯管線埋設工程完成，再來才能搭建跨溪橋梁。

侯友宜表示，5座橫跨貴子坑溪的跨溪橋梁將於115年完工，屆時泰山居民就可經由橋梁連通至新北大道、領航路，10座橋梁接續開放通車，逐一打通交通網絡相互銜接，將使泰山新莊間的交通往來更加綿密順暢。

地政局長汪禮國表示，目前跨溪橋梁工程遇到的最大挑戰，在於配合抽水站併站、防洪抬高斷面等貴子坑溪整治需求，而需多次變更設計，且受限於台電特高壓等級161KV纜線、瓦斯等管線遷移日程，再加上維持基本通行需求，無法同時施作多座橋梁而須採跳島式施工，今年將依續開通9號、4號、2號、8號及5號等橋梁。

汪禮國說，為有效控管工期、汛期間仍能持續施作，施工廠商在工區內設置橋梁預鑄梁廠，中牆及頂版等橋梁「零件」都可在廠內先預鑄完成，待河川整治工程達到一定階段，就可將預鑄好的組件吊掛進廠施作，類似組積木的概念，把橋梁組裝起來，預計能大幅減少24個月工期。

在塭仔圳一區的道路建設方面，地政局說，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路預計今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬。區內10座高壓電塔下地的工程，目前僅剩最後的120米地底洞道鑽挖，完工交予台電公司架接電纜後，高壓電塔就可全數拆除，還給塭仔圳一片乾淨清朗的天際線。

