塭仔圳青年社宅成立廉政平台 確保工程公開透明

塭仔圳青年住宅工程規畫興建地上18層、地下4層建築，提供至少920戶住宅單元及約560席停車位。（新北市城鄉局提供）

新北市城鄉發展局成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平台」，確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，透過跨機關、跨領域合作機制，建立公開監督與溝通管道，強化工程採購及履約各階段風險控管。

塭仔圳青年住宅工程基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約1.19公頃，規畫興建地上18層、地下4層建築，提供至少920戶住宅單元及約560席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區及BIM整合設計理念，結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

廣告 廣告

塭仔圳青年住宅工程基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約1.19公頃。（新北市城鄉局提供）

城鄉局指出，塭仔圳青年社會住宅工程配合新北市住宅政策及都市計畫規畫，採「只租不售」方式興辦，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，提供更多元且具公益性的使用機能，回應青年及弱勢族群居住需求。

塭仔圳青年社宅計畫預算約79億4139萬餘元，屬近年規模較大的社宅工程之一，社會關注度高，為確保工程推動過程穩定順利，特別成立專責廉政平台，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制。

城鄉局說，透過廉政平台運作，公開工程規畫內容、相關會議紀錄及執行情形，強化全民監督，並持續與在地居民溝通，回應地方需求與建議，提升市民對公共工程的信賴。

未來也將透過廉政宣導、教育訓練及聯繫會議等方式，攜手新北地方檢察署、行政院公共工程委員會、新北市政府採購處、台灣透明組織協會等單位，確保塭仔圳社宅工程在公開透明、依法行政的基礎下順利推動。

更多中時新聞網報導

NBA》溜馬終結13連敗 教頭千勝到手

25萬戶社宅跳票？ 劉世芳：越蓋越少

外傷急診2小時內治療 加倍給付