塵封近20年！阿美揭9歲曾遭猥褻 北檢起訴狼師

台北市 / 綜合報導

去年大罷免期間，罷團發言人阿美，多次在公開場合訴說，國小時遭游泳教練猥褻，而且有其他被害人，並回到學校舉發教練惡行，學校發現兩人指控內容相似，主動約訪調查，並函送台北地檢署。檢方調查後認定，該名狼師涉嫌猥褻4名女童，依強制猥褻罪將他起訴。狼師惡行塵封將近20年，終於要面對司法偵辦。

前罷免團體發言人阿美(2025/4)說：「老師就把我留下來，在游泳池裡面，叫我在岸邊，扶著那個岸邊的那個邊邊，叫我練習划手，結果呢其他學生都在上面，這個老師就在水面下面，扶著我的腰，用他的下體去磨蹭我的屁股。」

前罷團發言人阿美，去年在公開場合曾多次提及，被學校游泳教練猥褻，當時甚至才小學四年級，前罷免團體發言人阿美(2025/4)說：「我那時候才9歲，我不理解這什麼意思，我當然當下覺得很奇怪，可是我不知道這是一件錯的事情，我是到去年(2024)才回學校，完成這個性平調查，讓這老師再也無法任教。」

童年的這道傷痕，隱藏在心裡將近20年，而隨著阿美公開揭露，被指控的游泳教練，一連串惡行也被揪出，2023年阿美首次在直播上，揭露遭教練猥褻，也有其他被害人回學校舉發，當事國小發現兩人，指控內容雷同主動約訪調查，並函送台北地檢署，檢方認為被害人互不認識，供述的地點和手法高度相似，認定教練猥褻4名女童，依強制猥褻罪起訴。

前罷免團體發言人阿美說：「這件事情其實，隔了快要20年才真的被(揭露)，所以我覺得很不容易，這個案子要真的能夠走到這一步，是非常多的女學生，在多年後都站出來才有辦法。」據了解當時受害女童不少，家長直到孩子畢業時，陸續到學校抗議，教練陷入爭議遭到解聘，不過當年通報機制未完善，導致狼師還到其他學校任教，危害更多學童。

前罷免團體發言人阿美說：「我們就是配合檢方調查，然後如果需要我們作證的話，就配合出席這樣子。」本該為人師表，卻造成孩童難以抹滅的陰影，惡行塵封近20年，如今被害人勇敢揭露，惡劣狼師終於得面對法律制裁。

