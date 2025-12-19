境內唯二貓熊將返中國 日本面臨「零熊貓」觀光挑戰

民眾拿著手機、照相機圍在貓熊展覽館前邊走邊拍照，因為2026年的1月底以後就再也看不到雙胞胎貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，讓民眾很不捨。

動物園遊客樫尾啟代表示，「我知道牠們屬於中國，但這些貓熊出生在日本，所以真心希望牠們能留在上野動物園。」

動物園遊客中谷正認為，「我相信這與國際情勢也有關係，等局勢平靜下來、關係穩定下來，我真心希望貓熊能再次來訪，讓大家都能再欣賞到牠們。」

今年4歲的「曉曉」和「蕾蕾」是2021年6月由去年9月歸還給中國的大貓熊「力力」和「真真」的孩子，2隻小貓熊也創下上野動物園首次迎來雙胞胎貓熊出生的紀錄，牠們的名字更是從19萬張投稿的明信片中挑出，經過委員會審議，最後由中國承認並決定。

日本貓熊保護協會名譽會長黑柳徹子說明，「曉、蕾這2個字代表能看到光明的未來，是非常適合牠們的名字。」

日本東京上野動物園內的2隻貓熊是全日本如今僅剩的唯二貓熊，原本向中國承租的期限是2026年的2月20日才到期。

動物園還想進一步延長貓熊的租期或是租借新的貓熊，但在日中關係緊張下，向中國提出的申請遲遲沒有收到回應，最後決定照日本與中國協商結果，在1月底就歸還貓熊。

日上野觀光聯盟名譽會長二木忠男回應，「我們做過民調，顯示遊客來上野觀光有7成理由都是為了貓熊，貓熊來日是從中日邦交恢復正常開始，對日來來說也是象徵友好的證明，也期待未來能再租借貓熊給我們。」

為了與貓熊道別，上野動物園掀起了入園參觀貓熊館的人潮，讓動物園不得開始限制入園人流量，啟動申請制度管理，而鄰近商店街的相關周邊商品，不論是茶葉還是貓熊麵包也出現熱賣潮。

回顧中國貓熊第一次出現在日本是1972年中日邦交恢復正常開始，當時出現為了看貓熊等待進入動物園的排隊人潮，長達好幾公里長，一旦貓熊回到中國，也將會出現過去53年來日本國內首次完全沒有貓熊的觀光窘境。

