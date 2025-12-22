境內基金集中清算效率再升級 集保啟動「多帳戶收付」機制！

為提升境內基金集中清算平台的款項收付效率，集保結算所今（22）日正式啟動「境內基金集中清算平台多帳戶收付機制」，將原本由單一銀行辦理基金款項收付的模式，擴大為9家銀行帳戶供投信及基金銷售機構選擇的「多帳戶收付」模式，全面提升作業效率與外幣入帳即時性。

集保結算所「境內基金集中清算平台」自112年6月上線以來，已成功將過往投信與銷售機構間多對多的匯款流程簡化，迄今有18家投信及15家銷售機構參與，114年處理款項收付可達70萬筆、金流總額高達3200億元，有效達成提升市場效率、降低作業成本的目標。

廣告 廣告

多帳戶收付機制上線後，可提升業者款項收付作業的彈性與外幣入帳的即時性，減少跨行間的款項入帳追蹤聯繫作業，有效節省人力與時間成本，進而全面提升基金申購與買回款項的結算效率。 集保結算所總經理陳德鄉表示，多帳戶收付模式係參考國際與國內市場實務，包括歐洲Clearstream基金交割制度，即依幣別使用不同結算銀行收付，而如美、日、澳等主要幣別更提供2家結算銀行收付帳戶，讓業者以較便利的方式辦理交割，以及櫃買中心過去於債券等殖成交系統提供2家銀行擇一辦理交割的作法。

國內外經驗皆顯示，多帳戶模式除了提升交割便利性，亦能大幅提升自行轉帳用量，有效降低業者跨行匯款之成本。

為響應金管會推動基金業者儘速加入集中清算平台的政策目標，集保結算所表示，將持續提供市場效率便捷的作業服務，另為提升業者加入意願，更以收費優惠回饋予加入使用多帳戶收付服務的業者，以全面發揮集中清算平台的規模效益，促進境內基金市場永續發展。

更多品觀點報導

票券商公會攜手集保結算所 喜創全球首例永續發展票券

集保結算所歡慶36週年 員工同賞《造山者－世紀的賭注》

