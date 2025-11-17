境境部推砥碳飲食 實踐吃得剛好、吃得永續的綠色餐飲

環境部強調，低碳淨零就由餐桌做起，應選擇在地食材，適量點餐，吃不完的就打包帶走以避免浪費食物。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

環境部十七日指出，推動低碳轉型應從吃飯開始，請民眾使用環保餐具，選擇在地食材，並應避免食物浪費，適量點餐，吃不完的應打包帶走，實踐吃得剛好、吃得永續的綠色餐飲。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，自民國一０九起，環境部就著手推環保餐廳，目前環保餐廳及綠食餐桌合計已有五０七八家業者，提供淨零永續低碳餐食，而綠生活希望落實民眾低碳生活，零浪費、低碳飲食是最容易做到，也是最容易參與的一項。

洪淑幸表示，目前綠生活餐飲指南會與各縣市政府合作，後續加強與餐廳溝通，推廣的過程中都是自願性，吃多少點多少、友善打包都是希望餐廳配合；同時也希望消費者帶環保餐具，餐廳不提供塑膠袋、餐盒時，也能自己為自己服務。

環境部指出，過去的環保餐廳已打下基礎，如不主動提供一次性餐具、優先使用國產食材等；綠色餐桌進一步強化為不提供一次性餐具、「使用台灣本土生產主要食材至少三項等。更重要的 零浪費低碳飲食，是全民皆能參與的減碳行動，從業者到消費者，只要調整飲食習慣、珍惜食物，適量點餐，吃不完的應打包帶走，就能為地球減輕負擔。