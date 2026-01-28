境外介選 游盈隆：政府沒非常多證據
行政院日前將閣揆卓榮泰提名的7位新任中選會委員名單送至立院，立院內政、司法法制委員會28日聯席審查。民進黨立委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回答「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多證據來證明」，坦言相關指控應更謹慎。
立院內政委員會、司法法制委員會昨聯席審查中選會委員提名名單。吳思瑤詢問，中共、境外勢力介選嚴重嗎？游盈隆沉默2秒後回了一聲「呃」，吳思瑤追問「有這麼難回答嗎？」
游盈隆直言，作為一個嚴謹的政治學者來說，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重。」
「證據在這裡！看清楚！」吳思瑤說，法務部公布中國介選手段，包括境外資金介選、網路選舉賭盤、認知作戰假訊息操作，民國113年被依《反滲透法》偵辦的境外勢力介選共117件、287人，而國民黨主席選舉，也是國民黨自家人跳出來批評。吳思瑤提及，中國介選針對各國都有，包括韓國、加拿大、澳洲、美國、印度，甚至是美國等民主國家，中國都可利用製造假駕照方式，大量協助中國僑民投票。
國民黨立委羅智強表示，民進黨用檢調打「抹紅牌」浮濫，提司法偵辦的案件數、人數多寡來論定中共介選，「最後定罪率是多少？沒有一個國家看事情是用案件數。」
羅智強批，民進黨一天到晚抹紅別人，結果真正共諜在總統府跟國安會，要談中共可能介選，民進黨不如先看自己身子正不正。
法界人士表示，113年正值正副總統、立委選舉，檢調懷疑境外介選，大力偵辦案件較多，但不代表每年涉犯《反滲透法》的情況，且被告不一定起訴，有些獲不起訴處分，或起訴獲判無罪。
《反滲透法》109年施行迄今，目前判刑確定的，如花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典、總幹事郭佩金被控受廣西台辦資助招待選民赴陸旅遊為原住民立委助選，涉犯《選罷法》、《反滲透法》，台北地院113年7月判李5月、郭4月徒刑，均得易科罰金，緩刑5年確定，為《反滲透法》判刑首例。
據統計，《反滲透法》施行6年，檢察機關累積起訴127人，判決確定有罪者共5人，平均刑度為3至6個月。
