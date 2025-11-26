境外勢力介選？X公布帳戶國籍 川普女兒伊凡卡竟成「非洲人」

即時中心／林耿郁報導

政府帶頭搞網軍？社交平台X（原推特twitter）近期推出新功能，揭露發文帳號使用者的所在國家，沒想到疑似踢爆了「不能戳的秘密」；例如，支持川普的許多帳號，來源竟然是在奈及利亞、孟加拉等地，被譏為是「境外愛國勢力」。

躲在國外愛國？近期X推出全新的帳號資訊揭露功能。用戶只要點進某位使用者的帳號，選擇「更多（More）」選項下的「關於此帳號（About this account）」，就會揭露該帳號的使用者處於哪個國家；沒想到這項新設定，意外掀起全球政治海嘯。

綜合外媒報導，例如X上一個支持川普、超過50萬粉絲的帳號「FAN TRUMP ARMY（川普軍隊粉絲）」，根本就不是美國人，而是一個來自印度的帳號；且詭異的是，該帳號從2022年3月創建以來，已經改過4次名稱；最後一次改名是在2022年7月，從此就是堅定的「鋼鐵川粉」。

此外，還有反川普的「驕傲民主黨人」帳號，也被發現根本就不是美國人，而是一個非洲肯亞的帳號；另外還有冒充川普女兒伊凡卡（Ivanka）、超過一百萬人追蹤的帳號，活躍地竟然是奈及利亞，且從2010年九月創立以來，該帳戶名稱已經改變了11次；最後一次更名是在2024年8月。另外也有很多挺川的X帳號，活躍地是孟加拉、奈及利亞或者東歐。

對此X公司宣稱，地點準確率「高達99%」，顯示各方陣營似乎都在網路經營各種人設，試圖爭取更多支持並打擊對手。

在消息曝光後，預測未來將會有更多「別有用心」的使用者，將會使用VPN跳板隱藏真實身分；這場網路認知大戰，未來衝突恐更加混亂。

