境外實習生訪視 6年關懷6300人

台南勞工局首創境外實習生的訪視關懷行動，局長王鑫基親自帶隊，已持續八年。

（勞工局提供）

記者翁順利∕台南報導

因應新南向政策推動與境外生來台就學、實習人數持續增加，台南市政府透過制度化訪視與跨單位合作，率全國之先推動「境外生訪視關懷服務」，至今持續六年已累計關懷超過六千三百名境外生，成為中央與地方高度肯定的制度典範。市長黃偉哲三日於市政會議聽取勞工局專案報告推動情形，肯定勞工局長期投入境外生關懷服務的成果，並期許持續精進跨機關協調機制，讓制度更完善、服務更到位。

勞工局指出，台南市自一０七年全國首創推動「新南向訪視關懷服務」，主動走入大專院校與實習企業，防範「假實習、真勞動」等爭議，並於一一一年擴大更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象涵蓋新南向學生、港澳生及其他來台境外學生，

廣告 廣告

訪視關懷服務重點包括校園法令宣導、企業實地訪查、學生座談溝通及節慶關懷等，並透過新生訓練與職安體感活動，加強境外生對勞動法令與職場安全的認識。同時，也持續與內政部移民署、勞動部職安署等中央單位合作，確保制度與實務接軌。

在服務深化方面，勞工局也結合成功大學各系所等資源，推動健康諮詢、家庭式關懷及跨文化交流活動，讓境外生不僅是被照顧的對象，更能逐步成為職場與社會的助力。部分境外生在實習與就業表現上獲得企業肯定，甚至留任發展，展現人才培育的具體成果。

黃偉哲表示，由於境外生的年紀較輕，在台灣的生活輔導及擴大關懷就顯得重要，他肯定勞工局結合學校、企業與學生三方的訪視模式，讓問題能在第一時間被發現、被處理，也讓境外生能安心求學、穩定就業。