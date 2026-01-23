境外招生！美和科大獲准設國際專修部 打造友善外籍生環境

美和科大獲准設立「國際專修部」並通過該校華語文中心具境外招生資格。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東美和科技大學近年越南招生有成，且為擴大招收境外國際學生，向教育部申請設立「國際專修部」獲准，且通過該校華語文中心具境外招生資格審查，象徵該校正式取得招收國際學生來臺修讀專業課程及學習華語文課程的資格。

美和科大指出，國際專修部招收對象將以國際學生為主，第一年安排專業華語文課程，強化國際學生的語言素養，第二年協助外籍生逐步就讀護理系、餐旅管理系或觀光系等正式學位課程。而取得「華語文教育機構境外招生資格」將有助於學校系統性推動華語文教育，深化華語文作為國際溝通語言的教育使命。學校也將依教育部相關法規，積極辦理境外招生，吸引更多優秀國際學生來臺就學，提升校園多元文化氛圍及國際能見度。

美和科大華語文中心具境外招生資格，外籍生將可以就謮該校護理系、餐旅系等科系。（記者鄭伯勝翻攝）

校長王建臺表示，教育部正式核准美和科大設立「國際專修部」並通過「華語文中心境外招生資格審查」，顯示學校在國際學生支持系統、華語文教學品質及行政制度執行能力等面向已具備完善且符合教育部規範的辦學能量。未來將整合既有教學資源與國際合作經驗，持續優化華語文師資培訓、課程設計、學習輔導及生活支持措施，確保國際學生在學習與生活層面皆能獲得完善照顧，打造友善且具國際競爭力之學習環境，吸引更多國際學子來臺學習，實現「在地紮根、放眼國際」的教育願景。