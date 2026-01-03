境外攻擊頻頻！邱議瑩喊：支持擴大軍購

▲民進黨今舉行2026高雄市長提名政見會，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑會前合影。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026高雄市長提名政見會，面對境外、境內攻擊，該如何確保市民安全，增加城市韌性？民進黨立委賴瑞隆表示，未來的高雄市長要全力與中央共同合作加強韌性；邱議瑩強調，她支持要擴大軍購案，一定要全力推動軍購，同時，也要結合民間的力量，讓市民隨時提高警覺。

民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，提名政見會於下午2時在民視林口總部登場，而參選人除了申論之外，也接受媒體學者提問。

世新大學傳播管理學院副教授劉玉皙詢問，面對境外、境內攻擊，若您成為市長，攻擊發生時，是否有防護措施，以確保市民安全，增加城市韌性？

賴瑞隆回應，隨著近幾年境外力量進入，凸顯台灣的安全問題，其中，高雄作為南部重要城市，有很多基礎建設、石化管線等，未來的高雄市長要全力與中央共同合作加強韌性。

賴瑞隆接著以產業、交通、軟體三大面向說明。首先，他表示，過去作為工業城市，高雄在民進黨執政支持下，歷經重大轉型；他一路爭取交通建設，未來也將持續加強推動，例如機場新航廈、港口升級、國道七號、國一高架、台88拓寬，強化交通路網韌性。

第二，賴瑞隆表示，他提出「產業六支箭」政見，持續讓基礎傳統產業強化，建立韌性；同步加強半導體產業、AI產業、藍色經濟、觀光升級，透過產業轉型讓高雄的產業比重更安全。

最後，賴瑞隆也以「小橘書」為例，持續推動加強維安的部署、公共空間熱點升級，以及加強民眾危機應變能力，提升市民的整備能力；「當危機來臨時，幫助自己、協助城市更安全」是其目標，而他擁有豐富市政經驗，一定能讓城市更好。

邱議瑩認為，不只是在設備、機制上，持續讓其完善，更需要提升全體市民朋友的警覺。她說，高雄過去經歷非常多的天災，包含氣爆、颱風、洪水等，面對這麼多的災害，高雄早已建立一套完整的SOP，而面對這樣的災變，她其實是非常的熟悉。

此外，邱議瑩說，必須強化人民的危機意識，且透過跨部門的整合，比如說交通、醫療、消防、民政以及民間的團體，讓大家的資訊很快速的地流通。

邱議瑩強調，她支持要擴大軍購案，一定要全力推動軍購，因此提升一個城市的韌性，會是市長很重要的一項工作，同時，也要結合民間的力量，讓市民隨時提高警覺。她說，結合中央的力量，結合自己防衛的力量，讓整個城市的防衛能做到最好，而一個市長要保護所有市民的生命、財產的安全，「一個城市的韌性，是我們最重要的一件事情」。

