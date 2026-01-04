境外敵對勢力透過社群平台威脅我國立委 相關訊息已下架

中國官媒日前在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國立法委員沈伯洋辦公及居住地點，數發部今（4）日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。圖為數位發展部。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 中國官媒日前在Facebook及YouTube等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國立法委員沈伯洋辦公及居住地點，並散布威脅言論。數位發展部除嚴正譴責此類數位脅迫行為，亦於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。數發部今（4）日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。我們呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

公職人員居住地遭惡意曝光 數發部交涉Meta下架內容

中國官媒公布沈伯洋工作地點 民進黨：已違反我國法律