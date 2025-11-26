即時中心／林耿郁報導

今（27）天受東北季風影響，水氣稍微增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有降雨機率，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署預報，今天各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約20至22度，中南部及台東高溫約23至25度。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門多雲時晴，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級、陣風8級以上發生機率。海邊風浪較大，海上活動請多加留意安全。

第27號颱風天琴，未來將緩慢地在南沙島海面活動，對我天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今受東北季風影響，傍晚起東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海、台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／境外汙染物襲來！今氣溫略降 各地空品恐亮橘燈

