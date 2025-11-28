「境外汙染物」襲台空氣品質亮橘燈！中南部累積效應更嚴重

受到境外汙染物影響，今(28)日空氣品質不理想，西半部地區呈現對所有族群健康都有危害的「橘色燈號」。中央氣象署指出，當日受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，各地大多為多雲，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

當日全台各地雲量較多，輻射冷卻效應不明顯，全台最低溫出現在花蓮鯉魚潭14.8度，各地低溫大約落在16至19度之間，中午過後氣溫甚至可以回升到20度以上。中央氣象署表示，週六、週日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，週末假期高溫甚至可以達到27度以上。

西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間。（圖／翻攝林得恩臉書）

氣象專家林得恩在27日在臉書貼文寫下「空氣有夠髒」，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間。其中，尤其是中南部的雲嘉南及高屏地區，由於位於下風處，污染物更易累積,空品區則為「橘色提醒」等級,連日空氣汙染對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊。

前氣象局長鄭明典示警，北部和金馬的主要汙染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵。鄭明典指出，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。

