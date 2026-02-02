境外污染傍晚襲台！環境部：全台空氣品質達「橘色提醒」

環境部今日表示，隨大陸冷氣團南下，境外汙染物預計於傍晚移入，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。（示意圖:shutterstock/達志）

環境部指出，中國山東至上海一帶昨日出現明顯霾害，研判今日隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計於傍晚移入影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。中部以北預計於明日午後境外污染趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至本周五。

環境部說明，中國上海至山東一帶1日PM2.5小時濃度約70至180微克／立方公尺，污染物持續累積。隨著大陸冷氣團2日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30至50微克／立方公尺，本次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，境外污染物隨東北風往南移動，預計3日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至周五，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

