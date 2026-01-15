境外污染物襲台！南部地區空品差 環境部：空污持續到週六

受境外空氣污染物南下及風向影響，南部地區近幾日空氣品質已達到「橘色」警戒。 圖：翻攝自環境部空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 受境外空氣污染物南下及風向影響，南部地區近幾日空氣品質已達到「橘色」警戒。環境部提醒，由於南部地區處於東北季風背風側，空氣污染物易堆積且擴散條件差，預估週六以前，中南部地區空氣品質只會越來越差。

環境部提醒，近期環境風場為偏東風至東北東風，位於背風側的中南部地區擴散條件差，空氣污染物易累積，加上境外空氣污染物南下及本地空氣污染物堆積影響，今日雲嘉南及高雄、屏東等地空氣品質為橘色警戒。

此外，根據中央氣象署最新天氣預測，未來幾天受東北季風影響，南部地區空氣品質將維持橘色警戒，台中、彰化、南投等地也有可能受到空污影響，空氣品質轉為橘色警戒，北部地區則空氣品質則維持普通等級，預估這波空氣污染將持續影響西半部地區空氣品質到週六。

