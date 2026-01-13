境外污染襲台！午後空氣品質亮橘燈 南部恐持續至17日

環境部指出，中國山東至上海一帶昨日出現霾害現象，今日大陸冷氣團南下，境外汙染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。明天午後，中部以北境外汙染趨緩，但南部地區空氣品質橘色提醒等級可能持續至17日。（示意圖／本報資料照）

環境部指出，中國山東至上海一帶昨日出現霾害現象，今日大陸冷氣團南下，境外污染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。明天午後，中部以北境外污染趨緩，但南部地區空氣品質橘色提醒等級可能持續至17日。

環境部說明，12日中國大陸上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40至90微克／立方公尺及70至110微克／立方公尺，污染物持續累積，預估今日午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25至40微克／立方公尺及50至90微克／立方公尺，境外污染物隨東北風往南移動，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，預計14日午後境外污染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級。南部地區則因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外污染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。

