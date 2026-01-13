境外污染隨冷氣團南下 今午起空品轉差
記者郭曉蓓／臺北報導
環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國大陸山東至上海一帶昨日出現霾害現象，研判今（13）日大陸冷氣南下，境外污染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。南部影響最久恐至週五。
環境部表示，南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳使污染物易累積，傍晚起再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質為橘色提醒等級。預測中部以北於明（14）日午後境外污染趨緩，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區因位於下風處且風速弱，境外污染物及本地污染物累積雙重影響，橘色提醒可能持續至17日，待18日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉，請民眾外出時留意空氣品質變化。
環境部說明，12日中國大陸上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40～90微克/立方公尺及70～110微克/立方公尺，污染物持續累積。預估今日午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25～40微克/立方公尺及50～90微克/立方公尺。
環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，請隨時留意最新空氣品質資訊。在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。
