境外污染隨冷氣團南下！午起空品轉差 中南部連4天亮橘燈

大陸冷氣團今（13）天南下，來自中國大陸的境外污染物將於午後隨之移入，影響台灣空氣品質，南部地區亮起「橘色提醒」燈號，並將一路持續到週六（17日），要等到週日（18日）東北季風再增強且無境外影響下，空品才可望好轉，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部指出，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶12日出現霾害現象，研判今日大陸冷氣團南下，境外污染物於午後將隨之移入影響我國空氣品質，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，其中，南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳使污染物易累積，傍晚起再受境外污染物往南傳輸疊加影響，空氣品質為橘色提醒等級。

環境部預測，中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區因位處下風處，風速弱、擴散條件不佳，境外污染物與本地污染物持續累積，預估橘色提醒等級將持續至17日，18日空品可望好轉至普通等級。

環境部進一步說明，昨（12）日中國上海至山東一帶PM2.5及PM10小時濃度分別約40~90微克/立方公尺及70~110微克/立方公尺，污染物持續累積。預估今13日午後境外污染物將伴隨大陸冷氣團移入，北部地區PM2.5及PM10小時濃度可能分別達25~40微克/立方公尺及50~90微克/立方公尺，境外污染物隨東北風往南移動，全台空品為普通至橘色提醒等級。

不過，由於空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度變化而有所變化，須隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊。

