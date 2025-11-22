境外生報到 聖約翰科大迎新

印尼新型專班新生齊聚倬雲廳，共同參與聖約翰科技大學一一四學年度迎新活動。（圖：聖約翰科技大學提供）



為協助境外新生快速融入校園生活、認識同儕與在地文化，聖約翰科技大學舉辦「印尼新型專班」與「越南南向專班」境外生迎新與文化交流活動。兩場活動由學生事務處與國際專修部攜手籌辦，透過導引說明、文化分享與暖心互動，協助初抵臺灣的新生快速適應、建立連結，展現聖約翰科大重視國際學生照顧與多元文化共融的教育精神。

迎新活動內容扎實完整，校方首先向新生介紹校園資源、生活須知與在台學習支持服務，包含：住宿管理、健康照護、學業輔導與生活安全等面向；並重點說明就醫流程、急難救助、教育部境外生諮詢專線、學校學則，以及外籍學生在台相關法規，如道路交通安全規範、就業服務法、勞動基準法、外國學生來臺就學辦法與性別平等教育法，協助新生建立自我保護概念。活動後段則安排文化交流、音樂演出、趣味互動與學長姐經驗分享，讓新生在輕鬆氛圍中快速融入校園，累積歸屬感。

校長唐彥博亦親自出席勉勵。他表示，聖約翰科大長年致力打造多元友善、溫馨共融的國際學習環境，境外學生更是校園重要的一份子。唐校長鼓勵新生勇於探索、積極參與課程與活動，藉由跨文化交流培養國際視野，並以正向態度面對挑戰。他也強調，學校將提供持續而全方位的支持與資源，各單位師長與行政團隊都會是同學最堅實的後盾，陪伴大家在學業、生活與文化適應上穩定成長、安心學習。

印尼亞薩老師則感謝聖約翰科大提供免費住宿與免學雜費等多項支持，讓印尼學生能在臺灣安心就學。他期勉同學把握資源、專心向學，為自己的未來努力奠基。

活動現場也充滿精彩亮點。來自印尼的新生馬志學帶來自彈自唱演出，儘管因吉他調整使手指略有不適，他仍以真摯歌聲征服全場，展現投入與勇氣。他分享，剛到臺灣時難免緊張，但師長與同學的熱情讓他安心許多，他會努力適應並珍惜每一天。而印尼班學生也帶來舞蹈與歌唱，展現濃厚文化風采，將活動氣氛推向最高潮。

南向專班的新生參與度同樣熱烈。越南學生黃越龍表示，語言與生活習慣曾帶來挑戰，但在學校完善的照顧與學長姐的協助下，已逐步適應新環境。「在這裡不只是上課，更找到朋友與歸屬感。」黃越龍感謝學校安排迎新活動，讓新生們在起步階段就感受到支持，也期待未來參與更多跨文化活動，累積多元學習經驗並拓展國際視野。