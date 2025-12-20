境外空汙2波接力來襲 21日空氣品質亮橘燈

（中央社記者吳欣紜台北20日電）環境部今天表示，根據空氣品質模式模擬及監測，明天及24日分別有東北風挾帶境外汙染物移入，南部地區位於下風處，明天起至25日空氣品質多為橘色提醒等級，民眾外出應留意。

氣象專家吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，明天將有東北季風等級冷空氣南下，預估平地溫度降至13度。

而環境部也發布新聞稿示警，昨天中國上海至山東一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約100至180微克/立方公尺，汙染物持續累積，明天東北季風增強，境外汙染物將隨風勢南下影響台灣空氣品質。

環境部指出，明天清晨至上午，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至50微克/立方公尺，午後境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，預計22日境外影響趨緩。

不過，環境部也說，24日東北季風再增強，另一波東北風可能挾帶境外汙染物移入，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，25日境外趨緩，空氣品質可望改善至普通等級。

環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，呼籲民眾隨時留意最新空氣品質資訊，在空氣品質不佳時期，做好個人防護。（編輯：龍柏安）1141220