境外空污下午飄入台灣！環境部示警：南部影響恐拖到周五

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中國近日出現霾害現象，環境部今（13）日指出，隨著大陸冷氣團南下，境外污染物將於午後起影響台灣空氣品質，全台多數地區空品落在「普通」至「橘色提醒」等級，其中南部因擴散條件不佳，影響時間恐拉長，提醒民眾外出留意空品變化並做好防護。

未來4日空氣品質預測圖。（圖/取自環境部空氣品質監測網）

依據環境部最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬結果顯示，中國山東至上海一帶12日出現霾害，研判境外污染物今起隨冷氣團南下，午後逐步影響台灣，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，南部地區清晨至上午受輻射冷卻影響，垂直擴散條件不佳，污染物容易累積；傍晚起又疊加境外污染物南傳影響，空氣品質恐轉為橘色提醒。中部以北地區預計14日午後境外污染趨緩，但南部因位於下風處、風速偏弱，境外與本地污染物雙重累積，橘色提醒狀況可能持續至本週五，週末才有機會逐步改善。

環境部提醒，空氣品質易受氣象條件影響，境外污染程度仍具不確定性，建議民眾隨時留意最新空品資訊。空氣品質不佳期間，外出應做好個人防護，並可透過環境部官網或「環境即時通」APP查詢即時空氣品質，設定警戒通知以掌握變化

