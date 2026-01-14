境外空污影響台灣！鄭明典提醒：今晚夜間空品差

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天環境風場為偏東風，輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部擴散條件差，污染物易累積。前氣象局長鄭明典在臉書上提醒，今晚的天氣持續穩定，但要注意夜間的空氣品質。

鄭明典以同步衛星影像說明，在觀測範圍邊緣，空氣中「霾」的光學影響會被強化，所以實際上空氣沒那麼灰，但確定不是很乾淨，屬於境外移入空氣污染型態。

他提醒，今天晚上會有持續穩定的天氣，夜晚輻射冷卻的逆溫層很薄，區域性的汙染物幾乎無擴散空間，所以夜間空氣品質可能更差。

另外，今天晚上輻射冷卻範圍會更廣，因為環境風場更弱，還是會很有感。不過，輻射冷卻的極端值可能略減，因為日間增溫多少會使空氣中水氣增加一些。