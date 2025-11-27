境外空污提早報到！東北季風挾帶污染物 西部空品連3天「黃橘燈」

受到東北季風挾境外空汙影響，未來3天空品不佳。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 受到東北季風挾境外空汙影響，未來3天空品不佳，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間，根據氣象署資料，今(27)日上午有６個測站橘燈，分別在高雄和南投，對此，氣象粉專「林老師氣象站」也直呼，「空氣有夠髒」，並表示今年境外污染的肇生時間，也有提早的趨勢，值得持續追蹤監測。

根據氣象署資料，截至上午10時，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間，尤其是中南部的雲嘉南及高屏地區，其中亮橘燈的有６個測站，分別為南投埔里、高雄鳳山、大寮、林園、小港、前鎮、鳳山，至於中南部其他測站都亮黃燈，預計未來3天空品都不會太好。

對此，「林老師氣象站」表示，受東北季風影響，未來3日，東北風仍可能挾帶境外污染物，並進一步影響到台灣及離島空氣品質，而影響情況可視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，整體來看，中南部的雲嘉南及高屏地區，由於位於下風處，污染物更易累積，讓他直呼「空氣有夠髒」。

另外，連日空氣汙染，對於普通或敏感族群來說，都是透露出不健康的警訊；再從氣候事件的診斷評估來說，今年境外污染的肇生時間，也有提早的趨勢，值得持續追蹤監測。

