境外虛設數百家公司利用OBU洗錢 太子集團弊案今第七波搜索拘提10人到案

台灣太子不動產公司總經理王昱棠。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，查出匯致國際商務公司自2021年間起，幫太子集團在境外設立數百家紙上公司，再利用假交易以OBU(國際金融業務分行)帳戶進行洗錢。另外又查出太子集團在台除了設立天旭公司外，還另設立了誠帷數位科技、澄映科技等2家公司幫忙設計博奕軟體。

檢察官今(1/8)日刑事局、調查局台北市調查處發動第7波搜索，持法院核發搜索票，搜索匯致國際商務公司及該公司盧姓負責人、誠帷蘇姓負責人、澄映林姓負責人及涉案人員等10人住居所共12處所，並拘提盧姓負責人10人到案說明。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團在台公司「台灣太子不動產投資」初任負責人張剛耀，被控「黑吃黑」捲款9億潛逃。取自Youtube Admin Prince

專案小組查出，2016年間，太子集團找了新加坡籍得力助手張剛耀前往台灣發展、張找台灣籍男子王昱棠，在台灣先後成立天旭國際科技公司、台灣太子不動產投資公司、尼爾創新等多家公司。

太子集團在台設立據點後，利用地下匯兌(水房)、水房從暗處洗錢外，張剛耀還利用登記在他名下的明睿公司，在境外成立多家紙上公司，利用這些公司進行假交易，再以OBU方式將太子集團設在各國的據點的錢洗進台灣再轉匯出去。事後因為張剛耀黑吃黑，盜走9億多元，讓境外公司假交易洗錢的功能突然停擺。

為了能夠替集團繼續洗錢，當王昱棠被扶正接管張剛耀原本管理的業務後，王昱棠找了匯致國際商務公司的盧姓負責人合作，由匯致幫太子集團在馬紹、塞席爾等境外地點成立數百家紙上公司，利用假交易繼續進行洗錢的工作。

台灣太子負責人王昱棠助理詹雯卉。呂志明攝

王昱棠為了確保這項工作順利進展，特別找了左右手賴姓男子及助理詹雯卉與匯致對接，以境外公司之間或與台灣尼爾創新等公司間的借貸、提供管銷服務、提供博奕軟體設計服務等名目進行假交易，再透過OBU帳戶匯進、匯出，達到洗錢的目的。

專案小組除了清查出假交易利用OBU洗錢外，還查出太子集團除了在台灣成立天旭公司負責研發博奕軟體外，還曾經設立誠帷、澄映2家公司替太子集團設計博奕軟體，不過目前只剩下天旭公司還在經營，誠帷、澄映已經停止營運。

專案小組在今日發動第7波的搜索，其中檢察官指揮台北市調查處鎖定匯致公司幫助太子集團洗錢的部分，搜索地點包括匯致公司及涉案人員住居所，拘提匯致盧姓負責人、王昱棠左右手賴男及傳喚之前已到案並諭知80萬元交保的詹雯卉，釐清太子集團洗錢的模式。

另外，檢察官指揮刑事局鎖定誠帷、澄映2家公司涉嫌博奕的部分，這2家公司已經歇業，但搜索2家公司涉案人員的住居所，並拘提誠帷蘇姓負責人、澄映林姓負責人及2家公司主管、會計人員共計5人，另外也同時拘提負責博奕客服的顥玥公司3位員工到案。

更多太報報導

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

外資、投信聯手掃美元！新台幣收31.57元 續創8個月新低

環球晶2025全年營收逾605億！年減3.24% 近年業績呈衰退跡象