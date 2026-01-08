境外設立數百家公司助太子集團洗錢 匯致負責人80萬元交保

匯致國際商務公司負責人盧冠安(橘色上衣)。呂志明攝



匯致國際商務公司自2021年起協助太子集團在境外設立數百家紙上公司，利用公司間假交易並透過國際金融業務分行（OBU）帳戶進行洗錢。台北地檢署昨(1/8)日指揮調查局台北市調查處發動第七波搜索約談，經漏夜偵訊後，以涉犯《洗錢防制法》等罪，在今(1/9)日凌晨諭知匯致負責人盧冠安80萬元交保，與匯致對接的太子集團成員詹雯卉加保50萬、賴榮俊50萬元交保再加上限制出境出海。

柬埔寨太子集團在台公司「台灣太子不動產投資」初任負責人張剛耀，被控「黑吃黑」捲款9億潛逃。資料照。取自Youtube Admin Prince

太子集團首腦陳志，自2016年起指派新加坡籍助手張剛耀前往台灣發展，並與台灣籍男子王昱棠合作，先後成立天旭國際科技公司、台灣太子不動產投資公司及尼爾創新等多家公司，利用地下匯兌（水房）進行洗錢。張剛耀另透過其名下的明睿公司在境外設立多家紙上公司，以假交易方式進行資金流轉，再透過OBU帳戶將資金匯入台灣後轉出。然而，由於張剛耀涉嫌侵占9億餘元，導致境外假交易洗錢機制停擺。

柬埔寨太子集團在台子公司、台灣太子負責人王昱棠。資料照。廖瑞祥攝

為維持洗錢運作，王昱棠接管張剛耀原有業務後，尋求匯致國際商務公司負責人盧冠安合作，在馬紹爾群島及塞席爾等地設立數百家紙上公司，以假交易方式進行資金流轉。王昱棠並指派左右手賴榮駿及助理詹雯卉與匯致對接，透過境外公司間或與台灣尼爾創新公司的借貸、服務提供及博奕軟體設計等名目進行交易，再利用OBU帳戶完成資金洗白。

台灣太子不動產投資公司總經理王昱棠的左右手賴榮駿。呂志明攝

台灣太子不動產投資公司總經理王昱棠的左右手詹雯卉。呂志明攝

昨日，檢察官指揮台北市調查處發動搜索，搜索地點包括匯致公司及涉案人員住居所，並傳喚匯致負責人盧冠安、王昱棠左右手賴榮駿及之前已到案並諭知80萬元交保的詹雯卉，同時以證人身分請匯致古姓行政人員到案，釐清太子集團洗錢的模式。

檢察官今(1/8)日以證人身分請匯致國際商務公司古姓行政人員到案。呂志明攝

專案小組還發現太子集團除了在台灣成立天旭公司負責研發博奕軟體外，還曾經設立誠帷、澄映2家公司替太子集團設計博奕軟體，不過目前只剩下天旭公司還在經營，誠帷、澄映已經停止營運。

昨日的第七波搜索行動，針對太子集團涉及非法博奕的部分，檢察官另指揮警政署刑事局搜索相關涉案人員的住居所，同時拘提誠帷蘇姓負責人、澄映林姓負責人及2家公司主管、會計人員共計5人，另外也同時拘提負責博奕客服的顥玥公司3位員工到案，預計今日下午移送北檢複訊。

