境外詐團「勾結台灣電信業者」 半年不法所得逾2千萬

台北市 / 綜合報導

刑事局日前破獲台灣第二類電信業者，涉嫌跟境外詐騙集團勾結，藉此規避NCC的境外語音提醒規定，更以未顯示號碼騙取民眾個資，半年的不法所得就超過2千萬元！一般電信業者是透過「網路閘道器」，轉換國際電話、長途電話等訊號，達到降低通話費的效果，但不肖業者就是利用這點，讓境外語音看起來像是國內市話，再加上隱藏號碼的雙重保護，讓18名受害者上當。

檢警走進房間，只見好幾個大紙箱堆在地上，看起來像是一間儲藏室，卻有人在這裡從事詐騙。檢警說：「只有這一個，只有那一層，這是木板，其他不是木板。」

廣告 廣告

台灣一家二級電信業者，公司就登記在，新北市三重區一處民宅，外觀看起來跟一般住家沒想樣，但洪姓負責人姐弟，就是在這裡跟境外詐團勾結，利用現有器材以及話術，讓受害者上當。

記者李采臻說：「透過這個機器，就能將網路語音，轉換為實體的電話訊號，就有業者，利用這個特點，跟境外的詐團合作，來躲避NCC的警示機制。」刑事局偵查第七大隊第一隊隊長王濟說：「這是網路的，這個輸入源。」

二級電信業者，透過這種網路閘道器，就能轉換國際電話長途電話等訊號，大幅降低通話費，不肖業者動歪腦筋，跟境外詐團合作，騙取民眾個資財物，不但規避NCC境外門號警示提醒，還偽裝成隱藏號碼，民眾無法回撥查證，根據了解業者提供30支市話號碼，一支一天就能賺進4000元，粗估在作案的半年內，就賺進2000多萬元。

刑事局偵查第七大隊第一隊隊長王濟說：「誆稱這個民眾誤觸了這個微信升級的服務，那如果說沒有解除的話，將每年持續被扣繳一筆年費。」業者洪姓主嫌坦承，因為債務問題缺錢，才會鋌而走險，跟境外詐團合作，5名主嫌跟共犯，也遭到移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

最高達上尉！ 詐團疑滲透逾60官兵 馬防部：主動查察

律師、刑警勾結博弈詐團 新北檢偵結起訴36人

高雄警疑勾結親弟詐團 扮「軍師」月抽成200萬遭聲押

