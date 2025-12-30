境外金融中心獲利回神 前11月賺近30億美元

隨著美國進入降息循環，我國三大境外金融中心獲利明顯回溫。根據金管會統計，今(2025)年前11月銀行、證券與保險三大境外金融中心，合計稅前盈餘達29.92億美元，年增約77%，不僅逼近30億美元大關，站上近4年同期新高，更逼近2020年創下的全年歷史高點。

所謂三大境外金融中心，包括銀行的國際金融業務分行(OBU)、證券業的國際證券業務分公司(OSU)，以及保險業的國際保險業務分公司(OIU)。過去獲利曾於2020年衝上39億美元高峰，但隨後受美國快速升息、債券評價轉負與資金成本攀升影響，自2023年起獲利一度跌破20億美元，連續2年徘徊在18億美元附近。

今年獲利回升的轉折，出現在第3季之後，隨著美國啟動降息循環，美元資金成本下滑，加上供應鏈移轉效應帶動外幣放款需求，境外金融業務的利息收益逐步改善，推升整體獲利表現。不過，11月以來國際股債市波動加劇，也使單月獲利略有回落，今年底能否進一步拉近與歷史高點的差距，仍有變數。

從單月成績觀察，金管會表示，11月三大境外金融中心合計稅前盈餘為2.86億美元，較10月下跌近1成，銀行、證券與保險3大業別同步走弱。其中證券波動幅度最為顯著，11月OSU稅前盈餘188.7萬美元，衰退幅度最大，主要反映美股回檔修正，自營部位承壓。不過，累計前11月OSU稅前盈餘仍有9,630萬美元，對比去(2024)年同期已由虧轉盈，主要受惠於降息帶動債券評價彈升，以及指數型期權交易挹注。

銀行端仍是獲利主要來源，11月OBU稅前盈餘約新台幣88.9億元，月減約5%；累計前11月稅前盈餘為909.7億元，年升67%，寫下近5年同期新高，折合約29億美元，幾乎撐起整體境外金融中心獲利規模。由於市場對降息的預期升溫，銀行加碼布局外幣債券，使平均餘額提高，帶動利息淨收益上揚，是今年獲利優於去年的主因。

保險端OIU仍處於修復階段，11月稅前盈餘125.4萬美元，月降約3成，主因壽險業預期信用減損損失增加、產險業過往合約未決損失提升，但累計前11月虧損已收斂至420.8萬美元。值得注意的是，11月OIU單月保費收入衝上311.2萬美元，為今年最高；累計前11月保費收入326萬美元，也突破去年全年水準，顯示境外保險業務逐步走出低谷。

