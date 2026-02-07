境外電商低價商品有害物質超標恐危害健康！ 監委：已申請自動調查

監察委員田秋堇及蔡崇義已申請調查現行對境外電商低價小額包裹進口邊境管理的免驗機制。（圖／報系資料庫）

中資快時尚電商平台SHEIN（希音），主打低價歐美流行服飾，近來卻時不時被爆出有害物質超標爭議，如曾有女嬰連身裙檢出有毒的銻。對此，監察委員田秋堇及蔡崇義今天（7日）示警，境外電商透過現行以自用名義小額輸入即可免驗的機制，大量輸入免查驗之低價劣質商品，恐危害國內消費者使用安全及健康。

監察委員新聞稿指出，監察委員田秋堇、蔡崇義表示，根據日前報導，SHEIN販售之服裝於德國經專業刊物抽檢結果，有3分之2不合格，且部分含有害物質。

監察委員提到，另有網購兒童涼鞋發生塑化劑超標情事，對兒童健康恐造成危害，因國人購買是類商品，恐對健康安全造成潛在威脅，究現行之相關監管機制有否進行檢討必要，監察委員田秋堇及蔡崇義深感關切，已申請自動調查。

監察委員強調，近年來民眾透過境外電商平台購物消費的數量快速增長，而境外電商透過現行以自用名義小額輸入即可免驗之機制，積少成多，大量輸入免查驗之低價劣質商品，對國內消費者使用安全及健康造成危害風險。

監察委員說，究政府對於現行境外電商低價小額包裹進口邊境管理之免驗制度，是否應重新檢討？而對於如何選購安全商品教育宣導之執行情形為何？實有深入調查瞭解之必要。

