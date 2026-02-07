境外電商平台「低價商品恐傷健康」 監委申請自動調查

監察委員田秋堇、蔡崇義認為，部分境外電商平台販售之低價劣質商品，恐對國人健康安全造成潛在威脅，因此申請自動調查。（本報資料照片）

近年來境外電商平台銷售興起，許多民眾都會以此購入較為便宜的商品。不過監察委員田秋堇、蔡崇義認為，部分境外電商平台販售之低價劣質商品，恐對國人健康安全造成潛在威脅，因此申請自動調查。

監委指出，據日前報導內容，中國電商平台Shein販售之服裝於德國經專業刊物抽檢結果，有2／3不合格，且部分含有害物質；此外，亦有網購兒童涼鞋發生塑化劑超標情事，對兒童健康恐造成危害。因國人購買是類商品，恐對健康安全造成潛在威脅，究現行之相關監管機制有否進行檢討必要，因此監察委員田秋堇及蔡崇義深感關切，已申請自動調查。

監察委員指出，近年來國人透過境外電商平台購物消費之數量快速增長，而境外電商透過現行以自用名義小額輸入即可免驗之機制，積少成多，大量輸入免查驗之低價劣質商品，對國內消費者使用安全及健康造成危害風險。

監委強調，究政府對於現行境外電商低價小額包裹進口邊境管理之免驗制度，是否應重新檢討？另，對於如何選購安全商品教育宣導之執行情形為何？實有深入調查瞭解之必要。

