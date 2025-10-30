境外電商未限期落地將下架？ 陸委會：大方針是這樣

（中央社記者吳書緯、楊堯茹台北30日電）網路電商拼多多、淘寶未在台灣落地納管，行政院長卓榮泰日前指出，要求平台限期落地納管，否則下架。陸委會副主委沈有忠今天再度表示，陸委會與數發部、經濟部進一步研擬相關法令規定，大方針是這樣。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、大陸委員會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時，關切卓榮泰28日在立法院會備詢時指出，拼多多、淘寶2個電商平台，如果沒有在台灣設立公司落地配合納管，數發部將要求平台下架，詢問多久以後會下架平台。

經濟部貿易署長劉威廉表示，貿易署主要是在跨境的部分，跟海關加強查緝；至於多久後會下架平台，劉威廉表示，將會與經濟部的相關單位再做進一步的確認。

徐巧芯追問陸委會，對於拼多多、淘寶等電商平台若沒有在台灣落地，就會被下架的態度。

沈有忠表示，政府有重要的原則，現在境外的豬肉，包含中國大陸在內，絕對不會允許以任何形式的進口。

徐巧芯詢問，可以在淘寶與拼多多買到豬肉製品，然後寄到台灣嗎；沈有忠表示，「至少我個人是沒有這樣的經驗」，是不可以的。

沈有忠說明，目前陸委會與數發部、經濟部進一步去研擬相關的法令規定；至於若未落地就要關掉平台一事，沈有忠說，「大的方針來講是這樣」，但細部還是要研擬。（編輯：張均懋）1141030