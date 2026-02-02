境外霾害南下衝擊！全台空品亮橘燈 專家示警：恐連5天不退

境外空氣污染物預計今日傍晚移入台灣，全台空氣品質將轉為橘色提醒。（示意圖，取自Pexels）

境外霾害再度襲台！環境部今（2）日指出，中國山東至上海一帶昨日出現明顯霾害，細懸浮微粒（PM2.5）濃度高達70至180微克／立方公尺。隨大陸冷氣團南下，這波污染物預計在傍晚起移入台灣，各地空氣品質將迅速轉差，普遍落在「普通至橘色提醒」等級，提醒民眾做好個人防護。

根據模式模擬資料顯示，本次霾害濃度偏高，北部今晚起PM2.5小時濃度可能攀升至30至50微克／立方公尺，預估將影響整體空品至明日白天。環境部提醒，空氣品質變化受到氣象條件高度影響，具不確定性，民眾需密切關注最新監測資訊。

北部何時改善？中南部更難擺脫霾害？

環境部說，中部以北地區預計明（3）日下午起，因境外污染減弱、風場逐漸轉換，空氣品質將率先回升到「普通」等級。而南部地區受到較大影響，因位於下風處、風速偏弱，加上中午前垂直擴散條件不佳，污染物容易持續累積。

因此南部橘色提醒恐一路延續到6日晚間，甚至到7日東北季風增強、境外來源減少後，空氣品質才可望全面回穩。

