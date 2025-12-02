境外IP不能申請 合庫數位帳戶祭打詐新措施

▲為防堵詐騙，數位帳戶開戶也更嚴了！合庫銀行公告明（2026）年2月2日起，數位存款帳戶開戶總約定書新增11項規定，其中申請人只能使用境內IP位址，進行線上開戶。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 為防堵詐騙，數位帳戶開戶也更嚴了！合庫銀行公告自明（2026）年2月2日起，數位存款帳戶開戶總約定書新增11項規定，除申請人必須使用境內IP位址進行線上開戶之外，警示戶存款餘額如果低於1000元、薪轉戶未見撥薪紀錄，都有被直接結清帳戶的風險，提款卡、語音及網路轉帳功能也都會受到限制。

▲合庫銀行發布數位存款帳戶約定書條款變更公告。（圖／擷取自合庫銀行官網）

根據金管會統計，截至今（2025）9月底為止，合庫銀數位存款帳戶共92.75萬戶，也在此次新規定適用範圍。合庫銀表示，存戶若不同意合庫銀的修改，請在生效日前終止與合庫的帳戶往來關係及本約定書;若未在期限前終止，或生效日期後仍繼續與合庫進行各項存款、交易或服務事項往來時，則視同承認及適用這次修正項目。

根據合庫銀公告的新規定，若申請人曾受監護或輔助宣告、帳戶有警示註記、涉洗錢遭裁處告誡，或其他不符資格情形，將無法辦理數位帳戶開戶，僅能依規申請一般帳戶。此外，數位帳戶不得作為政治獻金或其他特定專戶如救助、年金、勞退、勞保等使用，如有需求，必須親臨分行開立一般帳戶。

此外，帳戶啟用須經審核通過，如果帳戶被暫停，必須依規定辦理恢復手續。如果用戶發現帳戶遭盜用或未經授權使用，應立即通知合庫銀並配合防範措施。為防制詐騙與洗錢，合庫銀有權蒐集、處理及通報用戶相關個資給金融機構與司法單位。

同時，如果合庫銀認定帳戶有不法或異常使用情形，將可依狀況暫停或終止相關服務，甚至結清帳戶。當帳戶被通報為警示帳戶時，銀行可停用所有交易功能，並將匯入款項退回，餘額低於1000元者，將直接結清帳戶，而衍生管制帳戶則會限制提款卡、語音與網路轉帳等功能。

如果用戶以薪資轉帳為開戶目的，卻逾1個月未有撥薪紀錄，或長期無交易，合庫銀可為保障帳戶安全，終止存款約定並結清帳戶。合庫銀也提醒，新規上路後，用戶及早留意自身帳戶狀態，避免權益受影響。

