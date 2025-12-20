境外IP揚言仿效北捷隨機攻擊 這次點名台中新光三越！警速追來源

境外IP揚言仿效北捷隨機攻擊，這次點名台中新光三越。翻攝照片

北捷中山站昨發生恐怖攻擊事件釀4死，深夜即傳出不明人士上網稱「張文我兄弟」恫嚇「下一站高雄」；今天又有人在社群媒體上揚言發動類似攻擊，點名台中市新光三越百貨是「下一個地點」，且「目標多達50人」。警方追查發現留言IP來自柬埔寨，隨即提升警戒等級，加派警力於百貨公司及周邊嚴密巡守。

台中市警局第六分局說明，今日上午10時19分接獲民眾報案，指在Instagram平台發現一則恐嚇留言，內容聲稱昨日犯案的「張文是我兄弟」，並揚言「下一個地點台中新光三越，目標50個人」。警方獲報後立即展開調查，經調閱網路協定位址（IP），確認該留言來源為境外，來自柬埔寨。

儘管恐嚇留言源自境外，警方不敢輕忽，旋即啟動應變機制。除立即與新光三越館方聯繫，共同強化館內外安全措施與監控，第六分局也緊急調度警力，顯著增加百貨公司各出入口、內部動線及周邊街區的巡邏密度與見警率，以確保民眾安全。

警方強調，西屯區內交通節點密集，包含捷運綠線各站、轉運站及多家大型百貨，目前已全面提升這些人流密集場所的巡邏勤務，以防範任何可能風險。同時，警方嚴正呼籲，在網路散播危害公安的恐嚇言論，已觸犯刑法第151條「恐嚇公眾罪」，最重可處2年以下有期徒刑，切勿以身試法。

