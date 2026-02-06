墜地影片曝！民視「豆腐媽媽」替身重傷昏迷 工會嚴正聲明

（記者許皓庭／綜合報導）台北市電影戲劇業職業工會於今（6）日針對民視《豆腐媽媽》劇組重大職災事件發布嚴正聲明。該劇組蘇姓武行於 1 月 20 日拍攝墜樓戲時，因防護措施不足自高處墜落重創頭部，一度因腦出血昏迷送進加護病房。工會除公開經家屬同意的事發畫面，亦強烈譴責電視台與製作公司處事消極、試圖推諉責任，並已委請律師啟動法律追訴程序。

根據公開的事故影像顯示，該名替身自四節高台墜下，雖地面積有軟墊，但因佈置面積狹窄導致其落地後向外彈開，頭部直接撞擊水泥硬地。受害者送醫後搶救七天始脫離生命危險，然因神經系統受損，目前仍需於一般病房接受觀察，未來更需面對漫長的復健歷程，其生活功能恐受影響。家屬對此感到悲痛，並批評影視資方在事發後展現出的態度極度冷漠且缺乏檢討誠意。

工會批評影視產業長期存在系統性失序，多數電視台透過委外發包規避雇主責任。此次事件暴露出七大安全缺失，包含未依《職業安全衛生法》聘任安衛主管、缺乏專業動作指導在場評估、未落實拍攝前演習、未提供安全教育訓練以及保險保障不足等問題。工會質疑劇組為趕拍進度而輕忽勞工安全，將本應周全的安防工程視為可消耗的成本，強烈要求相關業者停止切割行為。

針對此案，台北市電影戲劇業職業工會已陪同家屬完成律師委任，後續將針對勞動檢查結果、刑事責任歸屬及民事賠償金額進行全面追究。工會表示，只要影視產業的結構性權責關係不被正面處理，類似的「意外」恐將不斷重演。未來工會將持續提供家屬法律與行政援助，誓言維護第一線影視工作者的生命底線，不容許職災責任被敷衍或壓低。

